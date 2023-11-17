Генменеджер сборной Канады: «В июне звонит Нерс и говорит: «Я сам не могу в это поверить, но должен покинуть пост главного тренера»

Генеральный менеджер сборной Канады Роуэн Барретт рассказал, как оставил свою должность главного тренера национальной команды.

«В понедельник мне звонит Нерс и говорит: «Роуэн, я сам не могу поверить, но должен покинуть свой пост». Это не входило в планы, и это было не то, на что мы с ним надеялись», – рассказал Барретт.

Лучший скорер чемпионата Франции-2005 также добавил, что, выбирая из двух финальных кандидатов, в пятницу на той же неделе он назначил Жорди Фернандеса новым главным тренером сборной.

Канада стала третьей на чемпионате мира-2023, уступив Сербии на стадии 1/2 и обыграв США в матче за бронзу.