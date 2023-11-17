Генменеджер сборной Канады: «В июне звонит Нерс и говорит: «Я сам не могу в это поверить, но должен покинуть пост главного тренера»

Теги Филадельфия НБА Жорди Фернандес сборная Канады Ник Нерс Баскетбол

Генеральный менеджер сборной Канады Роуэн Барретт рассказал, как Ник Нерс оставил свою должность главного тренера национальной команды.

«В понедельник мне звонит Нерс и говорит: «Роуэн, я сам не могу поверить, но должен покинуть свой пост». Это не входило в планы, и это было не то, на что мы с ним надеялись», – рассказал Барретт.

Лучший скорер чемпионата Франции-2005 также добавил, что, выбирая из двух финальных кандидатов, в пятницу на той же неделе он назначил Жорди Фернандеса новым главным тренером сборной.

Канада стала третьей на чемпионате мира-2023, уступив Сербии на стадии 1/2 и обыграв США в матче за бронзу.

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1 комментарий

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Tim Timson
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