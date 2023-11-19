«Хочу участвовать». Шакил О′Нил готов объединиться с Леброном Джеймсом для создания клуба НБА в Лас-Вегасе

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Легенда НБА Шакил О′Нил заявил, что готов к объединению с Леброном ДжеймсомЛейкерс»), если будет участвовать в создании клуба НБА в Лас-Вегасе.

«Если когда-нибудь в Лас-Вегасе появится команда НБА, я определенно хотел бы принять в этом участие. С Леброном, без Леброна, я просто хочу участвовать.

Бейсбольная команда меня не интересует. Может быть, футбол, определенно баскетбол, но только не бейсбол. Я хочу участвовать. Есть два типа владельцев. Есть владелец, который просто имеет право хвастаться, и есть ребята, которые любят принимать решения. В какой-то момент я хотел бы участвовать в процессе принятия решений», – сказал Шак.

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2 комментария

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vzi
Интересно, какой вступительный взнос будет для новой команды?..
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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