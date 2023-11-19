«Хочу участвовать». Шакил О′Нил готов объединиться с Леброном Джеймсом для создания клуба НБА в Лас-Вегасе

Легенда НБА Шакил О′Нил заявил, что готов к объединению с (« »), если будет участвовать в создании клуба НБА в Лас-Вегасе.

«Если когда-нибудь в Лас-Вегасе появится команда НБА, я определенно хотел бы принять в этом участие. С Леброном, без Леброна, я просто хочу участвовать.

Бейсбольная команда меня не интересует. Может быть, футбол, определенно баскетбол, но только не бейсбол. Я хочу участвовать. Есть два типа владельцев. Есть владелец, который просто имеет право хвастаться, и есть ребята, которые любят принимать решения. В какой-то момент я хотел бы участвовать в процессе принятия решений», – сказал Шак.