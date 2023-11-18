«Джордан, Шак и Оладжувон». Стефен Карри назвал трех легенд, с которыми хотел бы сыграть
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри назвал трех легендарных игроков НБА, с которыми он хотел бы сыграть в одной команде.
«Я бы включил в эту тройку Майкла Джордана, Шака и, наверное, Хакима Оладжувона. Я хотел бы сыграть с этими тремя парнями.
Джордан – потому что просто хочется увидеть его поближе и лично. Я думаю, что мой пик-н-ролл с Хакимом или Шаком было бы практически невозможно остановить», – сказал Карри.
28 апреля|Sports.ru
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