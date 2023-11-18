«Джордан, Шак и Оладжувон». Стефен Карри назвал трех легенд, с которыми хотел бы сыграть

Теги Майкл Джордан Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА Хаким Оладжувон Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри назвал трех легендарных игроков НБА, с которыми он хотел бы сыграть в одной команде.

«Я бы включил в эту тройку Майкла Джордана, Шака и, наверное, Хакима Оладжувона. Я хотел бы сыграть с этими тремя парнями.

Джордан – потому что просто хочется увидеть его поближе и лично. Я думаю, что мой пик-н-ролл с Хакимом или Шаком было бы практически невозможно остановить», – сказал Карри.

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4 комментария

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quznez
Шарит базу.
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Tim Timson
ждали Леброна?)
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elMORRO
с оладжувуни играл

28 апреля|Sports.ru

17:02 Дрэймонд Грин: «Кевон «Хаким Оладжувон Билл Расселл» Луни»|14
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Lay's
Ответ Tim Timson
ждали Леброна?)
Это уже тамперинг, товарищ)
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