«Джордан, Шак и Оладжувон». Стефен Карри назвал трех легенд, с которыми хотел бы сыграть

Разыгрывающий « » назвал трех легендарных игроков , с которыми он хотел бы сыграть в одной команде.

«Я бы включил в эту тройку , и, наверное, Хакима Оладжувона. Я хотел бы сыграть с этими тремя парнями.

Джордан – потому что просто хочется увидеть его поближе и лично. Я думаю, что мой пик-н-ролл с Хакимом или Шаком было бы практически невозможно остановить», – сказал Карри.