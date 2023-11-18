Гершон Ябуселе пропустит несколько месяцев из-за частичного разрыва связки колена

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Гершон Ябуселе Баскетбол

«Реал» официально объявил, что у тяжелого форварда команды Гершона Ябуселе диагностирован частичный разрыв внутренней боковой связки левого колена.

Точные сроки возвращения игрока не были объявлены, но по информации СМИ, его восстановление займет несколько месяцев.

Ябуселе – один из самых результативных игроков «Реала» в этом сезоне. Он набирал в среднем 10,3 очка и 5,0 подбора за матч в Евролиге. В испанской лиге ACB его показатели – 7,6 очка и 2,1 подбора.

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