Гершон Ябуселе пропустит несколько месяцев из-за частичного разрыва связки колена

« » официально объявил, что у тяжелого форварда команды диагностирован частичный разрыв внутренней боковой связки левого колена.

Точные сроки возвращения игрока не были объявлены, но по информации СМИ, его восстановление займет несколько месяцев.

Ябуселе – один из самых результативных игроков «Реала» в этом сезоне. Он набирал в среднем 10,3 очка и 5,0 подбора за матч в . В испанской лиге ACB его показатели – 7,6 очка и 2,1 подбора.