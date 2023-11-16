Евролига. «Олимпиакос» – «Црвена Звезда», «Реал» против «Монако» и другие матчи

В четверг, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Греческий «Олимпиакос» примет сербскую «Црвену Звезду», испанский «Реал» встретится с «Монако».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 7-0, Барселона Испания – 6-2, Виртус Италия – 6-2, – 5-3, Фенербахче Турция – 5-3, Валенсия Испания – 5-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4, Панатинаикос Греция – 4-4, Баскония Испания – 4-4, Партизан Сербия – 3-5, Жальгирис Литва – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Бавария Германия – 3-5, Милан Италия – 2-6, Виллербан Франция – 2-6, Альба Германия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.