Леброн Джеймс посмеялся над критиками: «Я приехал сюда просто снимать фильмы. Так вы говорили, верно?»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал фото со своей статистикой в победном матче против «Портленда» и обратился к тем, кто критиковал его за переход в лос-анджелесскую команду.
«Но я приехал сюда просто снимать фильмы. Так вы говорили, верно?» – написал Джеймс.
В матче против «Блэйзерс» Джеймс набрал 35 очков (5 из 9 из-за дуги), сделал 9 передач и 5 подборов. Леброн в 108-й раз набрал 30+ очков за «Лейкерс».
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