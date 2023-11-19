Леброн Джеймс посмеялся над критиками: «Я приехал сюда просто снимать фильмы. Так вы говорили, верно?»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Баскетбол - фото Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал фото со своей статистикой в победном матче против «Портленда» и обратился к тем, кто критиковал его за переход в лос-анджелесскую команду.

«Но я приехал сюда просто снимать фильмы. Так вы говорили, верно?» – написал Джеймс.

В матче против «Блэйзерс» Джеймс набрал 35 очков (5 из 9 из-за дуги), сделал 9 передач и 5 подборов. Леброн в 108-й раз набрал 30+ очков за «Лейкерс».

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6 комментариев

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Евгений Кислицын
ЛЕГЕНДА!!!
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Аня Козаченко
уставший. пожалел бы себя. дорогой мой любимый.
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uncledrew
фильмы говно выходят, приходится играть
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