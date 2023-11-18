Форвард « » стал самым результативным и лучшим по передачам в победном матче с « » (107:95).

Джеймс записал на свой счет 35 очков, 5 подборов и 9 передач.

За 35 минут на площадке 38-летний баскетболист реализовал 13 из 22 с игры, включая 5 из 9 из-за дуги, а также 4 из 6 с линии.

Калифорнийцы возглавляют группу А внутрисезонного турнира с результатом 3-0.