Леброн Джеймс помог «Лейкерс» справиться с «Портлендом» – 35 очков, 5 подборов и 9 передач

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Баскетбол - видео Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным и лучшим по передачам в победном матче с «Портлендом» (107:95).

Джеймс записал на свой счет 35 очков, 5 подборов и 9 передач.

За 35 минут на площадке 38-летний баскетболист реализовал 13 из 22 с игры, включая 5 из 9 из-за дуги, а также 4 из 6 с линии.

Калифорнийцы возглавляют группу А внутрисезонного турнира НБА с результатом 3-0.

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12 комментариев

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Алексей Вдовин
Просто шок. 39 лет через полтора месяца, у него по сезону 25 очков, с процентом с игры под 60%. Это какие то нереальные цифры, с учетом всех переменных.
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Ryan T.
С таким мертвейшим "Портлендом" и "ЦМОКИ-Минск" бы справился.
Ну а Краб конечно псих. Через месяц 39, а он как огурец носится по площадке. Такое ощущение, что ещё сезонов 5 собрался бегать.
+11
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+10
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Оскар Муравьёв
Ответ Sanan1908
Ему точно 38? Собирается сдавать обороты или только набирает ?)
Ему 39 через месяц
+6
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jqzn88xn6n
Снова растоптал 🦀 👑
+7
-2
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Sanan1908
Ему точно 38? Собирается сдавать обороты или только набирает ?)
+5
0
+5
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armageddon123456
Вечно молодой, вечно пьяный (от баскетбола)
+2
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Оскар Муравьёв
Брон бросает с великолепным процентом и двухи и трехи и просто с игры... Джордан времён визардс бросал трехи с процентом 24. А процент с игры и вовсе был 43..даже штрафные Джордан бросал хуже чем в Чикаго
+3
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Михаил В
Пример для Овечкина, как надо делать в 38 лет.
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A. V.
Жду игру, когда он наберёт 50+
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Оскар Муравьёв
Тем временем Брон сравнялся с Кобе по количеству игр с 35 плюс очками за карьеру. У обоих теперь по 236 таких игр... Впереди с большим отрывом Джордан и Чемберлен.. Но третье место по завершении карьеры Брон точно не отдаст никому
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TurboMen
Думал показалось, но как оказалось нет! Леброн как-то неровно дышит в сторону этого сезонного недотурнира, показывая запредельную мотивацию именно в этих играх. Вероятно хочет стать первым победителем и вписать себя в историю, надеясь что в будущем это станет неким супербоулом от НБА.
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Оскар Муравьёв
Ответ A. V.
Жду игру, когда он наберёт 50+
Пора бить рекорд Джордана он набрал полтинник в 38 лет...
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