Леброн Джеймс помог «Лейкерс» справиться с «Портлендом» – 35 очков, 5 подборов и 9 передач
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал самым результативным и лучшим по передачам в победном матче с «Портлендом» (107:95).
Джеймс записал на свой счет 35 очков, 5 подборов и 9 передач.
За 35 минут на площадке 38-летний баскетболист реализовал 13 из 22 с игры, включая 5 из 9 из-за дуги, а также 4 из 6 с линии.
Калифорнийцы возглавляют группу А внутрисезонного турнира НБА с результатом 3-0.
Ну а Краб конечно псих. Через месяц 39, а он как огурец носится по площадке. Такое ощущение, что ещё сезонов 5 собрался бегать.