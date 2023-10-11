Джабари Паркер: «Буду играть на Аляске или в Антарктиде, если понадобится»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона чемпионат Испании Джабари Паркер Баскетбол

Форвард «Барселоны» Джабари Паркер заявил, что неважно, где он играет, он старается показывать лучшее, на что способен.

«Я просто хочу играть на максимально высоком уровне каждый день. Я не беру выходных и не заглядываю слишком далеко вперед, я просто пытаюсь показывать лучшее, на что я способен.

Я думаю, что какой бы опыт у меня ни был, я стараюсь оставаться в моменте. И ни один ярлык не определяет меня. Я буду играть на Аляске или в Антарктиде, если понадобится. Я просто хочу играть в баскетбол. Хочу получать удовольствие и наслаждаться жизнью. Неважно, где играю, я тот, кто я есть», – сказал Паркер.

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1 комментарий

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Skeleton64
Из сказанного в целом понятно, с чем Джабари ассоциирует свой нынешний клуб =)
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+1
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