Джабари Паркер: «Буду играть на Аляске или в Антарктиде, если понадобится»

Форвард «Барселоны» заявил, что неважно, где он играет, он старается показывать лучшее, на что способен.

«Я просто хочу играть на максимально высоком уровне каждый день. Я не беру выходных и не заглядываю слишком далеко вперед, я просто пытаюсь показывать лучшее, на что я способен.

Я думаю, что какой бы опыт у меня ни был, я стараюсь оставаться в моменте. И ни один ярлык не определяет меня. Я буду играть на Аляске или в Антарктиде, если понадобится. Я просто хочу играть в баскетбол. Хочу получать удовольствие и наслаждаться жизнью. Неважно, где играю, я тот, кто я есть», – сказал Паркер.

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