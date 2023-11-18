Ростислав Вергун после поражения от «Зенита»: «Лучшая наша домашняя игра в сезоне по качеству, дисциплине, энергии»

Теги Зенит Минск Единая лига ВТБ Ростислав Вергун Баскетбол

Главный тренер «Минска» Ростислав Вергун после поражения от «Зенита» со счетом 62:84 заявил, что его команда провела свою лучшую домашнюю игра в этом сезоне по качеству, дисциплине и энергии.

«Хочу своих парней отметить – лучшая наша домашняя игра в сезоне по качеству, дисциплине, энергии. Цифры сами за себя говорят – количество потерь, хороших атак. Потрясающая атмосфера в зале, в которой однозначно встретились болельщики и игроки.

Уровень соперника в конечном итоге дал о себе знать в завершающей фазе. Их лидеры взяли на себя инициативу и довели игру до логического завершения», – сказал Вергун.

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