Хавьер Паскуаль о матче против «Минска: «Пришло серьезно играть и в защите, и в нападении»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что его команде пришлось нелегко в гостевом матче против «Минска» (84:62).

«Прежде всего, большое спасибо всем болельщикам «Зенита» за то, что они приехали с нами еще раз. Это удивительно – то, что они делают для нас. Во-вторых, желаю «МИНСКУ» всего наилучшего в сезоне.

Сегодня была действительно нелегкая игра. Нам пришло серьезно играть и в защите, и в нападении. У нас была хорошая концентрация несмотря на то, что большую часть игры не были эффективны в штрафных бросках, также некоторых открытых бросках. Но собрались и наконец нашли способ добыть преимущество и закончить игру», – сказал тренер.

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