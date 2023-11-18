Хавьер Паскуаль о матче против «Минска: «Пришло серьезно играть и в защите, и в нападении»

Главный тренер « » заявил, что его команде пришлось нелегко в гостевом матче против « » (84:62).

«Прежде всего, большое спасибо всем болельщикам «Зенита» за то, что они приехали с нами еще раз. Это удивительно – то, что они делают для нас. Во-вторых, желаю «МИНСКУ» всего наилучшего в сезоне.

Сегодня была действительно нелегкая игра. Нам пришло серьезно играть и в защите, и в нападении. У нас была хорошая концентрация несмотря на то, что большую часть игры не были эффективны в штрафных бросках, также некоторых открытых бросках. Но собрались и наконец нашли способ добыть преимущество и закончить игру», – сказал тренер.