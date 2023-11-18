«Пистонс» бросили в защите Эвана Мобли, тот прошел без сопротивления и забил сверху
Игроки «Детройта» в концовке матча против «Кливленда» не разобрались в защите и оставили без опеки тяжелого форварда соперника Эвана Мобли. Тот получил мяч в середине площадки, прошел без сопротивления до кольца и забил сверху.
Курьезный эпизод произошел за 1:37 до конца встречи при счете 106:92 в пользу «Кавальерс».
«Кливленд» выиграл матч – 108:100. Мобли набрал 18 очков, сделал 10 подборов и 5 передач.
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