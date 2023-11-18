«Пистонс» бросили в защите Эвана Мобли, тот прошел без сопротивления и забил сверху

Игроки « » в концовке матча против « » не разобрались в защите и оставили без опеки тяжелого форварда соперника . Тот получил мяч в середине площадки, прошел без сопротивления до кольца и забил сверху.

Курьезный эпизод произошел за 1:37 до конца встречи при счете 106:92 в пользу «Кавальерс».

«Кливленд» выиграл матч – 108:100. Мобли набрал 18 очков, сделал 10 подборов и 5 передач.