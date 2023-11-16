Донован Митчелл после победы над «Блэйзерс»: «Вчера не прикасался к мячу. Целый день смотрел фильмы»

Теги Кливленд Портленд НБА Донован Митчелл Баскетбол

Лидер «Кливленда» Донован Митчелл признался, что взял выходной перед матчем с «Портлендом» (109:95) и это помогло ему показать выдающуюся игру.

«Вчера не прикасался к мячу. Устроил себе день психологической разгрузки. Целый день смотрел фильмы. Иногда лучше просто отвлечься.

Я играл не на своем уровне. Всегда нужно начинать с себя. Я придерживаюсь этого принципа и знаю, что парни тоже», – сказал Митчелл.

Митчелл набрал 34 очка, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сейяр снайпер
Легенда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий