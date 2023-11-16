Донован Митчелл после победы над «Блэйзерс»: «Вчера не прикасался к мячу. Целый день смотрел фильмы»

Лидер « » признался, что взял выходной перед матчем с « » (109:95) и это помогло ему показать выдающуюся игру.

«Вчера не прикасался к мячу. Устроил себе день психологической разгрузки. Целый день смотрел фильмы. Иногда лучше просто отвлечься.

Я играл не на своем уровне. Всегда нужно начинать с себя. Я придерживаюсь этого принципа и знаю, что парни тоже», – сказал Митчелл.

Митчелл набрал 34 очка, сделал 6 подборов и 4 передачи.