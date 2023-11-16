Донован Митчелл после победы над «Блэйзерс»: «Вчера не прикасался к мячу. Целый день смотрел фильмы»
Лидер «Кливленда» Донован Митчелл признался, что взял выходной перед матчем с «Портлендом» (109:95) и это помогло ему показать выдающуюся игру.
«Вчера не прикасался к мячу. Устроил себе день психологической разгрузки. Целый день смотрел фильмы. Иногда лучше просто отвлечься.
Я играл не на своем уровне. Всегда нужно начинать с себя. Я придерживаюсь этого принципа и знаю, что парни тоже», – сказал Митчелл.
Митчелл набрал 34 очка, сделал 6 подборов и 4 передачи.
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