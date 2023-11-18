Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Бриндизи»

Теги результаты чемпионат Италии Бриндизи Тренто Баскетбол

В субботу, 18 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А «Тренто» сойдется с «Бриндизи».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Тренто – Бриндизи
Дата проведения
18 ноября, 22.30, «PalaTrento»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 6-1, Брешия – 6-1, Венеция – 6-1, Тренто – 5-2, Наполи – 5-2, Реджо-Эмилия – 5-2, Милан – 4-3, Скафати – 4-3, Ваноли Кремона – 3-4, Дертона – 3-4, Виктория Либертас – 3-4, Пистоя – 2-5, Варезе – 2-5, Динамо Сассари – 2-5, Бриндизи – 0-7, Тревизо – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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