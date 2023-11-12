Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Миланом», «Венеция» – с «Бриндизи» и другие матчи
В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.
«Скафати» сыграет с «Миланом», «Венеция» – с «Бриндизи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 18.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.00, «PalaMangano»
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «Palasport Taliercio»
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.15, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 21.00, «Palasport Bigi»
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.00, «PalaLeonessa»
Положение команд: Виртус – 6-1, Брешия – 5-1, Венеция – 5-1, Тренто – 5-1, Наполи – 5-2, Милан – 4-2, Реджо-Эмилия – 4-2, Ваноли Кремона – 3-3, Дертона – 3-3, Скафати – 3-3, Пистоя – 2-4, Виктория Либертас – 2-4, Варезе – 2-5, Динамо Сассари – 1-5, Бриндизи – 0-6, Тревизо – 0-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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