Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Миланом», «Венеция» – с «Бриндизи» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Италии Милан Виктория Либертас Скафати Рейер Венеция Реджо-Эмилия Ваноли Кремона Бриндизи Динамо Сассари Тренто Брешия Дертона Пистоя Баскетбол

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Скафати» сыграет с «Миланом», «Венеция» – с «Бриндизи».

Чемпионат Италии 

Регулярный чемпионат

Динамо Сассари – Тренто
Дата проведения
12 ноября, 18.30, «Palasport Roberta Serradimigni»
Онлайн матча

Скафати – Милан
Дата проведения
12 ноября, 19.00, «PalaMangano»
Онлайн матча

Рейер Венеция – Бриндизи
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Виктория Либертас – Дертона
Дата проведения
12 ноября, 20.15, «Vitrifrigo Arena»
Онлайн матча

Реджо-Эмилия – Пистоя
Дата проведения
12 ноября, 21.00, «Palasport Bigi»
Онлайн матча

Брешия – Ваноли Кремона
Дата проведения
12 ноября, 22.00, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Положение команд: Виртус – 6-1, Брешия – 5-1, Венеция – 5-1, Тренто – 5-1, Наполи – 5-2, Милан – 4-2, Реджо-Эмилия – 4-2, Ваноли Кремона – 3-3, Дертона – 3-3, Скафати – 3-3, Пистоя – 2-4, Виктория Либертас – 2-4, Варезе – 2-5, Динамо Сассари – 1-5, Бриндизи – 0-6, Тревизо – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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