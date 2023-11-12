Чемпионат Италии. «Скафати» сыграет с «Миланом», «Венеция» – с «Бриндизи» и другие матчи

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Скафати» сыграет с « », « » – с «Бриндизи».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 6-1, – 5-1, Венеция – 5-1, – 5-1, Наполи – 5-2, Милан – 4-2, Реджо-Эмилия – 4-2, – 3-3, Дертона – 3-3, Скафати – 3-3, Пистоя – 2-4, Виктория Либертас – 2-4, Варезе – 2-5, Динамо Сассари – 1-5, Бриндизи – 0-6, Тревизо – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.