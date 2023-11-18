Джейлен Браун о скользком паркете в Торонто: «Недопустимо»

Форвард « » , который получил мышечную травму, поскользнувшись на новом паркете в , считает, что подобные вещи не должны повторяться.

«Я поскользнулся, вот и все. Немного растянул пах. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Там весь матч было скользко. От игроков требуется участвовать в турнире, мы понимаем это, он приносит доход, интерес, конкуренцию и так далее, но мы должны быть уверены, что площадка безопасна. Мы не можем рисковать здоровьем баскетболистов. Недопустимо, чтобы паркет был таким, как сегодня. Парни весь вечер скользили в разных местах, не только я.

Паркет, на котором мы играли в Бостоне, был нормальным, мне показалось, что там все хорошо. Сегодня же в Торонто было скользко. Мы играли только на двух, я не знаю, как с остальными. Слышал от других ребят, что в разных местах наблюдались похожие проблемы. Я думаю, они должны разобраться с проблемой, прежде чем кто-то серьезно пострадает», – считает Браун.

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