Джейлен Браун о скользком паркете в Торонто: «Недопустимо»

Теги Бостон Торонто НБА Баскетбол - видео Джейлен Браун Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун, который получил мышечную травму, поскользнувшись на новом паркете в Торонто, считает, что подобные вещи не должны повторяться.

«Я поскользнулся, вот и все. Немного растянул пах. Посмотрим, как буду себя чувствовать. Там весь матч было скользко. От игроков требуется участвовать в турнире, мы понимаем это, он приносит доход, интерес, конкуренцию и так далее, но мы должны быть уверены, что площадка безопасна. Мы не можем рисковать здоровьем баскетболистов. Недопустимо, чтобы паркет был таким, как сегодня. Парни весь вечер скользили в разных местах, не только я.

Паркет, на котором мы играли в Бостоне, был нормальным, мне показалось, что там все хорошо. Сегодня же в Торонто было скользко. Мы играли только на двух, я не знаю, как с остальными. Слышал от других ребят, что в разных местах наблюдались похожие проблемы. Я думаю, они должны разобраться с проблемой, прежде чем кто-то серьезно пострадает», – считает Браун.

Даже не кровь из глаз, а слезы. Площадки внутрисезонного турнира НБА – провал лиги

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MetaPeaceWorld
Торонто то в Канаде - подморозило...Переобуться надо было или цепи надеть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий