Джейлен Браун повредил мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто»

Форвард « » повредил паховую мышцу, поскользнувшись на новом паркете « », который используется для матчей внутрисезонного турнира.

Эпизод произошел на последних секундах матча между командами, который завершился победой «Селтикс» со счетом 108:105. Команда в связи с этим взяла тайм-аут.

После игры о состоянии Брауна не сообщалось. Вероятно, он избежал серьезных проблем.

В пятницу на счету Брауна 23 очка, 3 подбора и 4 передачи.

Даже не кровь из глаз, а слезы. Площадки внутрисезонного турнира НБА – провал лиги