Джейлен Браун повредил мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто»

Теги травмы Бостон Торонто НБА Баскетбол - видео Джейлен Браун Внутрисезонный турнир НБА Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун повредил паховую мышцу, поскользнувшись на новом паркете «Торонто», который используется для матчей внутрисезонного турнира.

Эпизод произошел на последних секундах матча между командами, который завершился победой «Селтикс» со счетом 108:105. Команда в связи с этим взяла тайм-аут.

После игры о состоянии Брауна не сообщалось. Вероятно, он избежал серьезных проблем. 

В пятницу на счету Брауна 23 очка, 3 подбора и 4 передачи.

Даже не кровь из глаз, а слезы. Площадки внутрисезонного турнира НБА – провал лиги

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