Леброн Джеймс запустил «сквозняк», бросая от логотипа

Форвард Леброн Джеймс допустил обидный промах во время матча с «Блэйзерс» (104:106).

Джеймс сильно не добросил до кольца, когда атаковал от логотипа в середине площадки.

На счету 37-летнего Леброна 31 очко, 8 подборов и 8 передач при 12 из 22 с игры, но лишь 2 из 9 из-за дуги.

У «Лейкерс» один из самых низких в истории НБА процентов реализации 3-очковых на отрезке из трех матчей.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Никто не выпускал больше кроссовок, чем Леброн Джеймс. Изучаем, как он 20 лет переосмысляет свою игру через обувь