Калеб Мартин вернулся после пропуска 10 матчей: «Не хочется никому мешаться, сбивать игровой ритм»

Легкий форвард « » восстановился после травмы и сыграл против «Бруклина» (122:115).

Мартин принял участие в матче открытия сезона для «Хит» и после этого пропустил 10 встреч.

«Не хочется никому мешаться, сбивать игровой ритм. Так что у меня всегда это в голове. У нас много разносторонних парней, которые очень хорошо адаптируются, поэтому знал, что для них не составит большого труда вписать меня в игру.

Просто рад, что смог подвигаться, сделать пару бросков и в итоге победить в матче», – сказал Мартин.

Форвард набрал 6 очков за 12 минут, сделал 2 передачи, подбор и попал 2 из 4 с игры.