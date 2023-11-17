Шакил Маккиссик и Никола Милутинов вернутся в состав «Олимпиакоса» на следующей неделе

Два игрока « » вернутся в состав команды на следующей неделе в матче с « » в чемпионате Греции, рассказал главный тренер Георгиос Барцокас.

Защитник Шакил Маккиссик, который не играл с начала октября, восстановился после травмы ноги. Центровой Никола на прошлой неделе выбыл с переломом пальца ноги.

В семи матчах Евролиги бывший бигмэн ЦСКА набирает в среднем 10,6 очка и 4,6 подбора.