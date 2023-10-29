Люк Сикма и Шакил Маккиссик не сыграют с «Пао»
«Олимпиакос» подходит к встрече с «Панатинаикосом» без двух игроков
Защитник Шакил Маккиссик продолжает восстанавливаться после травмы ноги, бигмэн Люк Сикма испытывает трудности с восстановлением и также пропустят встречу.
Греческие гранды встретятся завтра, 29 октябр, в 21:15 в рамках чемпионата Греции.
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