«Олимпиакос» ждет решения Кендрика Нанна, защитник пытается остаться в НБА

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос НБА чемпионат Греции Кендрик Нанн Баскетбол

Греческая Gazzetta опорвергает ранее опубликованную инсайдером Маттео Андреани информацию, что американский разыгрывающий Кендрик Нанн (27 лет, 188 см) принял предложение «Олимпиакоса».

Напротив, греческий гранд сделал предложение Нанну, а защитник взял время на принятие решения. Американец попросил «Олимпиакос» дать ему время хотя бы до конца августа, чтобы он попробовал подписать контракт с командой НБА, на что клуб согласился.

В январе 2023 года «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хатимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.

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