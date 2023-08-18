«Олимпиакос» ждет решения Кендрика Нанна, защитник пытается остаться в НБА
Греческая Gazzetta опорвергает ранее опубликованную инсайдером Маттео Андреани информацию, что американский разыгрывающий Кендрик Нанн (27 лет, 188 см) принял предложение «Олимпиакоса».
Напротив, греческий гранд сделал предложение Нанну, а защитник взял время на принятие решения. Американец попросил «Олимпиакос» дать ему время хотя бы до конца августа, чтобы он попробовал подписать контракт с командой НБА, на что клуб согласился.
В январе 2023 года «Лейкерс» обменяли Нанна в «Вашингтон» на Руи Хатимуру. В 31 матче за «Уизардс» он набирал в среднем 7,5 очка, 1,7 подбора и 1,8 передачи.
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