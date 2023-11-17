Келли Убре может вернуться в строй в конце ноября или начале декабря

Теги травмы Филадельфия НБА Келли Убре Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре, скорее всего, не пропустит много времени из-за повреждений, полученных в результате попадания под машину.

«Убре в последние пару дней находился в зале «Сиксерс», он уже приступил к легким упражнениям. Мне рассказали, что возвращение может состояться через две недели или чуть более, это реалистичные сроки. Возможно, конец ноября или начало декабря», – рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В субботу вечером Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле. 

В нынешнем сезоне НБА Убре набирает за «Филадельфию» 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FS19
Подождите,разве так бывает при переломе ребер? Что-то в этой истории появляется всё больше вопросов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий