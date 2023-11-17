Форвард «Филадельфии» , скорее всего, не пропустит много времени из-за повреждений, полученных в результате попадания под машину.

«Убре в последние пару дней находился в зале «Сиксерс», он уже приступил к легким упражнениям. Мне рассказали, что возвращение может состояться через две недели или чуть более, это реалистичные сроки. Возможно, конец ноября или начало декабря», – рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В субботу вечером Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле.

В нынешнем сезоне НБА Убре набирает за «Филадельфию» 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.