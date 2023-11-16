TMZ опубликовал видео, как Келли Убре с велосипедом с трудом заходит в свою квартиру после того, как его сбила машина

Теги происшествия Филадельфия НБА Баскетбол - видео Келли Убре Баскетбол

TMZ Sports получил видеозапись, на которой Келли Убре запечатлен через несколько минут после того, как его сбила машина в выходные. На ней видно, как форвард «Филадельфии» с трудом заходит в свою квартиру.

В субботу баскетболист попал в ДТП возле своего дома в Филадельфии. Он получил перелом ребер, а также другие травмы.

После происшествия Убре вернулся домой, и его жена вызвала 911. На записи слышно, как Убре говорит, что его сбила машина.

Однако полиции не удалось найти записи с камер видеонаблюдения после того, как Убре обозначил им место происшествия.

TMZ считает, здесь сыграли роль два фактора: во-первых, Убре был под действием медикаментов и психологически не в том состоянии, чтобы разговаривать с полицейскими. Во-вторых, он только в сентябре переехал в этот район и еще плохо ориентируется в городе.

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