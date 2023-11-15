Евролига. «Панатинаикос» – «Жальгирис», «Баскония» против «Барселоны» и другие матчи

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В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Греческий «Панатинаикос» примет литовский «Жальгирис», в противостоянии испанских клубов «Баскония» сойдется с «Барселоной».

Евролига

Регулярный чемпионат

Альба Германия  –  АСВЕЛ Виллербан Франция
Дата проведения
15 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
15 ноября, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Барселона Испания
Дата проведения
15 ноября, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Партизан Сербия
Дата проведения
15 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 7-0, Барселона Испания – 6-1, Виртус Италия – 6-2, Монако – 5-3, Фенербахче Турция – 5-3, Валенсия Испания – 5-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4, Панатинаикос Греция – 3-4, Партизан Сербия – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 3-5,  Бавария Германия – 2-5, Милан Италия – 2-6, Альба Германия – 1-6, Виллербан Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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