Евролига. «Панатинаикос» – «Жальгирис», «Баскония» против «Барселоны» и другие матчи

В среду, 15 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча.

Греческий «Панатинаикос» примет литовский «Жальгирис», в противостоянии испанских клубов «Баскония» сойдется с «Барселоной».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 7-0, Барселона Испания – 6-1, Виртус Италия – 6-2, Монако – 5-3, Фенербахче Турция – 5-3, Валенсия Испания – 5-3, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-3, Олимпиакос Греция – 4-4, Анадолу Эфес Турция – 4-4, Панатинаикос Греция – 3-4, Партизан Сербия – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Бавария Германия – 2-5, Милан Италия – 2-6, Альба Германия – 1-6, Виллербан Франция – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.