Евролига. «Альба» – «Панатинаикос», «Барселона» против «Црвены Звезды», «Монако» примет «Виллербан»
В пятницу, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.
Немецкая «Альба» сыграет с греческим «Панатинаикосом», испанская «Барселона» встретится с сербской «Црвеной Звездой».
Во французском дерби «Монако» примет «Виллербан».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.30, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Реал Испания – 6-0, Барселона Испания – 5-1, Виртус Италия – 5-2, Фенербахче Турция – 5-2, Валенсия Испания – 5-2, Монако – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-2, Олимпиакос Греция – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 3-4, Партизан Сербия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Панатинаикос Греция – 2-4, Бавария Германия – 2-5, Милан Италия – 2-5, Альба Германия – 1-5, Виллербан Франция – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии