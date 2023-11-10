Евролига. «Альба» – «Панатинаикос», «Барселона» против «Црвены Звезды», «Монако» примет «Виллербан»

В пятницу, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Немецкая «Альба» сыграет с греческим «Панатинаикосом», испанская «Барселона» встретится с сербской «Црвеной Звездой».

Во французском дерби «Монако» примет «Виллербан».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 6-0, Барселона Испания – 5-1, Виртус Италия – 5-2, Фенербахче Турция – 5-2, Валенсия Испания – 5-2, – 4-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-2, Олимпиакос Греция – 3-4, Жальгирис Литва – 3-4, Баскония Испания – 3-4, Анадолу Эфес Турция – 3-4, Партизан Сербия – 3-4, Црвена Звезда Сербия – 2-4, Панатинаикос Греция – 2-4, Бавария Германия – 2-5, Милан Италия – 2-5, Альба Германия – 1-5, Виллербан Франция – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.