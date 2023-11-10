Патрик Беверли: «Вижу в Сохане элитного игрока. Поначалу никто не думал, что Кавай станет суперзвездой»

Теги Филадельфия Сан-Антонио НБА Патрик Беверли Кавай Ленард Джереми Сохан Баскетбол

Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли видит большой потенциал в разыгрывающем «Сан-Антонио» Джереми Сохане.

«Люди не думали, что Кавай Ленард станет суперзвездой, когда он только пришел в НБА. У Сохана такая же ситуация. Я вижу в нем элитного, элитного игрока», – сказал Беверли в эфире своего подкаста.

Девятый пик драфта-2022 в этом сезоне выступает на позиции первого номера. В восьми матчах его показатели составили 9,4 очка, 5,3 подбора и 4,6 передачи при 42,5% реализации с игры.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Петросян
А я вижу в нём много понтов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Старый Поп просто классный шутник, 1 номер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
udasb
Прекрасно помню игру Кавая в начале его карьеры. Его перехваты доставляли неимоверное удовольствие. Уже тогда было видно, что из этого парня будет толк. В Сохане я ничего подобного не вижу. Красит волосы и бросает одной рукой с линии, это да, креатива парню не занимать, но в остальном пока полная неопределённость. Поп хочет сделать из него хорошего разыгрывающего? Его право конечно, но Трей Джонс, в этом плане, на голову выше, и мне лично очень обидно, что он по прежнему не в стартовой пятёрке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий