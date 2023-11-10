Патрик Беверли: «Вижу в Сохане элитного игрока. Поначалу никто не думал, что Кавай станет суперзвездой»
Защитник «Филадельфии» Патрик Беверли видит большой потенциал в разыгрывающем «Сан-Антонио» Джереми Сохане.
«Люди не думали, что Кавай Ленард станет суперзвездой, когда он только пришел в НБА. У Сохана такая же ситуация. Я вижу в нем элитного, элитного игрока», – сказал Беверли в эфире своего подкаста.
Девятый пик драфта-2022 в этом сезоне выступает на позиции первого номера. В восьми матчах его показатели составили 9,4 очка, 5,3 подбора и 4,6 передачи при 42,5% реализации с игры.
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