Патрик Беверли: «Вижу в Сохане элитного игрока. Поначалу никто не думал, что Кавай станет суперзвездой»

Защитник «Филадельфии» видит большой потенциал в разыгрывающем « » .

«Люди не думали, что станет суперзвездой, когда он только пришел в . У Сохана такая же ситуация. Я вижу в нем элитного, элитного игрока», – сказал Беверли в эфире своего подкаста.

Девятый пик драфта-2022 в этом сезоне выступает на позиции первого номера. В восьми матчах его показатели составили 9,4 очка, 5,3 подбора и 4,6 передачи при 42,5% реализации с игры.