Еврокубок. «Бешикташ» – «Венеция», «Гран-Канария» против «Литкабелиса» и другие матчи

В среду, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Турецкий «Бешикташ» примет итальянскую «Венецию», испанская «Гран-Канария» сыграет с литовским «Литкабелисом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 4-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-0, Лондон Лайонс Великобритания – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1, Ховентуд Испания – 3-2, Прометей Украина – 2-2, Вулвз Литва – 2-2, Венеция Италия – 1-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 4-0, Бурк Франция – 3-1, Клуж Румыния – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Будучность Черногория – 2-2, Арис Греция – 2-2, Тренто Италия – 2-3, Литкабелис Литва – 1-3, Тюрк Телеком Турция – 1-4, Шленск Польша – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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