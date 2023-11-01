Еврокубок. «Бешикташ» – «Венеция», «Гран-Канария» против «Литкабелиса» и другие матчи

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В среду, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут шесть матчей.

Турецкий «Бешикташ» примет итальянскую «Венецию», испанская «Гран-Канария» сыграет с литовским «Литкабелисом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Париж Франция
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Бешикташ Турция  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 4-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-0, Лондон Лайонс Великобритания – 3-1, Бешикташ Турция – 3-1,  Ховентуд Испания – 3-2, Прометей Украина – 2-2, Вулвз Литва – 2-2, Венеция Италия – 1-3, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Арис Греция  –  Клуж Румыния
Дата проведения
1 ноября, 21.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Бурк Франция  –  Будучность Черногория
Дата проведения
1 ноября, 21.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Шленск Польша
Дата проведения
1 ноября, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 4-0, Бурк Франция – 3-1, Клуж Румыния – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Будучность Черногория – 2-2, Арис Греция – 2-2, Тренто Италия – 2-3, Литкабелис Литва – 1-3, Тюрк Телеком Турция – 1-4, Шленск Польша – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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