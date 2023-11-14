Лиллард вернулся в состав «Бакс» после травмы. Реализовал 3 из 17 с игры против «Буллс»
Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в понедельник вернулся в состав команды после пропуска двух матчей из-за травмы.
Во встрече с «Чикаго» (118:109) Лиллард реализовал лишь 3 из 17 с игры (1 из 9 из-за дуги), набрав 12 очков.
За 32 минуты Дэмиан также набрал 3 подбора и 5 передач при 5 потерях.
Лилларда ранее беспокоило повреждение икроножной мышцы.
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