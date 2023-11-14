Лиллард вернулся в состав «Бакс» после травмы. Реализовал 3 из 17 с игры против «Буллс»

Теги Чикаго Милуоки НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард в понедельник вернулся в состав команды после пропуска двух матчей из-за травмы.

Во встрече с «Чикаго» (118:109) Лиллард реализовал лишь 3 из 17 с игры (1 из 9 из-за дуги), набрав 12 очков.

За 32 минуты Дэмиан также набрал 3 подбора и 5 передач при 5 потерях.

Лилларда ранее беспокоило повреждение икроножной мышцы.

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3 комментария

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vzi
Лиля что-то вообще сам не свой. Ничего не летит.
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VKing24
Пол команды за Лилларда))

Ну за то после обмена в котировках у букмекеров взлетели до высот хаха
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Andrey Zelmanovish
Ответ vzi
Лиля что-то вообще сам не свой. Ничего не летит.
а у него когда то стабильно все летело? ...
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