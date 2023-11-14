Звездный разыгрывающий « » в понедельник вернулся в состав команды после пропуска двух матчей из-за травмы.

Во встрече с « » (118:109) Лиллард реализовал лишь 3 из 17 с игры (1 из 9 из-за дуги), набрав 12 очков.

За 32 минуты Дэмиан также набрал 3 подбора и 5 передач при 5 потерях.

Лилларда ранее беспокоило повреждение икроножной мышцы.