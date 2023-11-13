Зоран Лукич: «Когда команда проигрывает – виноват тренер. Видимо, я даю такие упражнения, чтобы они тренировали промахи. Или кольцо такое маленькое, или далеко стоит»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» после поражения от «Самары» (79:85) назвал простые промахи из-под кольца одной из причин, почему у команды возникли трудности.

«Тяжелая психологически игра: начало – просто катастрофическое для нас, потом подъем… Может быть, это будет для нас таким светом в конце тоннеля. Но мы, к сожалению, потеряли сегодня Андрея Воронцевича минимум на месяц… Сейчас очень трудный момент: нужно найти роль каждому игроку, найти тех, кто возьмет ответственность.

Когда ты за матч имеешь 12-15 промазанных лэй-апов – трудно выиграть этот матч. Когда команда выигрывает – выигрывают игроки, когда команда проигрывает – виноват тренер. Видимо, я, как главный тренер, даю игрокам такие упражнения, чтобы они тренировали промахи… Или кольцо такое маленькое, или далеко стоит… Я максимально несу ответственность за эти промахи. Кризис? Кризис есть, но есть и причины у этого кризиса. Если вы заметили, у нас нет нескольких важных игроков. Не хочу этим оправдываться, но…», – заявил Лукич на пресс-конференции.