Джамал Мюррэй получил травму подколенного сухожилия в матче с «Чикаго». Защитник сыграл только 10 минут
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй получил повреждение в матче с «Чикаго» (123:101).
Канадец начал хромать в начале второй четверти и вскоре попросил заменить его. Мюррэй сразу же отправился в подтрибунное помещение и больше на арене не появлялся. Позже стало известно, что Мюррей получил травму подколенного сухожилия и пропустит остаток игры.
Майкл Мэлоун не общался с медицинским персоналом перед выходом к прессе, но сказал, что «они всегда беспокоятся о подобных травмах, потому что они могут затянуться надолго». Защитник пройдет дополнительное обследование.
За 10 минут на паркете Мюррэй успел набрать 2 очка и сделать 2 подбора.
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