По словам «Сиксерс», форвард команды Келли Убре пройдет повторное обследование через неделю.

В субботу вечером Убре сбил автомобиль в Филадельфии. Игрок получил переломы ребер, а также множество ушибов и порезов на теле. Ожидается, что он пропустит значительный период времени.

В нынешнем сезоне Убре набирает за «Филадельфию» 16,3 очка, 5,1 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч.

Ох, Келли Убре сбила машина, есть серьезные травмы. А ведь он так классно вписался в «Филадельфию»