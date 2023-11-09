«Филадельфия» победила «Бостон», Эмбиид и Макси набрали 52 очка на двоих

Теги Бостон Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

«Филадельфия» на своем паркете обыграла «Бостон» – 106:103.

Действующий MVP Джоэл Эмбиид и разыгрывающий Тайриз Макси стали самыми результативными игроками в составе «Сиксерс».

Камерунец за 37 минут отметился 27 очками, 10 подборами, 4 передачами, 4 блок-шотами и перехватом, также допустив 6 потерь.

Эмбиид реализовал 10 из 20 с игры и 6 из 6 с линии.

Макси за 39 минут набрал 25 очков, сделал 9 подборов, 5 передач, 2 блок-шота и перехват (1 потеря).

Он попал 11 из 27 с игры (3 из 11 из-за дуги).

1 комментарий

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evgen98
Нравится в очередном матче, как Тайриз прибавляет именно в 4-ой четверти. Бремя лидерства несет уверенно и спокойно.
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