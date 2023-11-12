Илона Корстин: «Локомотив» является очень неудобной командой для ЦСКА»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин после третьей подряд победы «Локомотива‑ » над ЦСКА (91:88) отметила, что кубанцы являются очень неудобным соперником для армейцев.

«Такие матчи, как сегодняшний — украшение сезона. Игра была яркой, интересной и в итоге все решилось в напряженной концовке, где успешнее действовали игроки «Локо». Болельщикам такие матчи очень нравятся. Важно отметить, что лидер по ходу встречи менялся несколько раз. Интересно, что до матча с «Локо» ЦСКА не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне, а краснодарцы шли на 8‑м месте. Сейчас ситуация несколько изменилась. Это победа была очень важна для «Локо» — за счет нее железнодорожники поднялись уже на 6‑е место.

Нужно отметить, что «Локомотив» всегда очень мотивирован против ЦСКА. В прошлом сезоне «Локо» удалось пройти армейцев в полуфинале. Мне кажется, игроки и тренеры команды еще помнят ощущения после той победы в серии плей‑офф, и это их мотивирует. Видно, что для армейцев «Локомотив» является очень неудобной командой.

После Суперкубка ЦСКА очень спрогрессировал и стал играть более командно и более стабильно. Все это продолжалось до матча с «Локомотивом». В сегодняшней игре у них уже не получалось показывать ту игру, которую мы видели от них по ходу сезона. Сегодня «Локо» отлично атаковал с дальней дистанции и уверенно действовал на подборе, особенно в нападении (12–6 в пользу «Локо»). Трехочковые сегодня у гостей залетали из любых позиций. Особенно это было заметно вначале матча, когда «Локо» забил 7 дальних бросков подряд.

Сегодняшний матч и победа краснодарцев над ЦСКА лишь подтверждает, что у нас очень интересный и непредсказуемый чемпионат», — сказала Корстин.