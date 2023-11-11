Леброн ответил «скептикам и знатокам баскетбола»: «Я делаю правильные вещи в каждом владении»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА болельщики Кэм Реддиш Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Финиксом» (122:119) ответил на критику по поводу принятия решений.

В недавней встрече с «Майами» Джеймс на последних секундах сделал скидку на Кэма Реддиша, который бросал на победу, но промахнулся.

«Всем скептикам и знатокам баскетбола, которые по факту ничего не понимают в игре и говорят мне, что я сам должен бросать тогда в Майами, а не пасовать Кэму Реддишу. Сегодня я сделал то же самое, потому что доверяю партнерам. Я делаю правильные вещи в каждом владении, каждый раз», – заявил Джеймс.

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