Форвард « » после победы над «Финиксом» (122:119) ответил на критику по поводу принятия решений.

В недавней встрече с «Майами» Джеймс на последних секундах сделал скидку на , который бросал на победу, но промахнулся.

«Всем скептикам и знатокам баскетбола, которые по факту ничего не понимают в игре и говорят мне, что я сам должен бросать тогда в Майами, а не пасовать Кэму Реддишу. Сегодня я сделал то же самое, потому что доверяю партнерам. Я делаю правильные вещи в каждом владении, каждый раз», – заявил Джеймс.