Чемпионат Франции. «Страсбур» – «Сен-Кантен», «Метрополитан» встретится с «Ле-Портелем»

Теги результаты Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Ле-Портель Сен-Кантен Баскетбол

Во вторник, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут два матча.

«Страсбур» примет «Сен-Кантен», «Метрополитан» встретится с «Ле-Портелем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Страсбур – Сен-Кантен
Дата проведения
7 ноября, 22.00, «Rhénus Sport»
Онлайн матча

Метрополитан – Ле-Портель
Дата проведения
7 ноября, 22.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 9-1, Париж – 8-2, Бурк – 7-3, Шоле – 6-3, Нанси – 6-3, Виллербан – 6-4, Нантер – 6-4, Лимож – 6-4, Блуа – 5-5, Ле-Ман – 5-5, Сен-Кантен – 4-5, Ле-Портель – 4-5, Элан Шалон – 4-6, Дижон – 4-6, Страсбур – 3-6, Роанн – 3-7, Метрополитан – 1-8, Гравлин-Дюнкерк – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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