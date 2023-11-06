Адриатическая лига. «Игокеа» против ФМП
В понедельник, 6 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги боснийская «Игокеа» против сербский клуб ФМП.
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.00, «Sportska Dvorana Laktaši»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 5-1, Будучность Черногория – 5-1, Партизан Сербия – 5-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-1, Студентски центар Черногория – 4-2, Цедевита-Олимпия Словения – 4-2, Мега Сербия – 3-3, Задар Хорватия – 3-3, ФМП Сербия – 2-3, Борац Чачак Сербия – 2-4, Сплит Хорватия – 1-5, Морнар Бар Черногория – 1-5, КРКА Словения – 1-5, Цибона Хорватия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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