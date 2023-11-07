Единая лига ВТБ. «Уралмаш» на выезде сыграет с «Минском»

Теги результаты Минск Единая лига ВТБ Уралмаш Баскетбол

Во вторник, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ екатеринбургский «Уралмаш» в гостях сыграет с белорусским «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Минск – Уралмаш
Дата проведения
7 ноября, 19.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 6-1, Руна – 5-2, Енисей – 5-3, Самара – 4-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Зенит – 4-4, Уралмаш – 4-4, Нижний Новгород – 3-4, Парма – 3-5, МБА – 3-5, Астана – 2-4, Автодор – 2-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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