Единая лига ВТБ. «Уралмаш» на выезде сыграет с «Минском»

Во вторник, 7 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ екатеринбургский «Уралмаш» в гостях сыграет с белорусским « ».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 8-0, УНИКС – 6-1, Руна – 5-2, Енисей – 5-3, Самара – 4-4, Локомотив-Кубань – 4-4, Зенит – 4-4, – 4-4, Нижний Новгород – 3-4, Парма – 3-5, МБА – 3-5, Астана – 2-4, Автодор – 2-6, Минск – 0-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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