Бэм Адебайо после 20 очков от Хайме Хакеса: «Я постоянно говорю, что он не обычный новичок. Однажды меня услышат»

Теги Атланта Майами НБА Бэм Адебайо Хайме Хакес Баскетбол

«Майами» в гостях обыграл «Атланту» – 117:109.

Легкий форвард и новичок «Хит» Хайме Хакес провел свою лучшую игру в сезоне: 20 очков, 4 передачи, 3 подбора и перехват (3 потери) за 38 минут. Мексиканец по происхождению реализовал 8 из 17 с игры (2 из 7 трехочковых) и 2 из 2 с линии.

«Я постоянно говорю, что он не обычный новичок. Однажды меня услышат», – заявил после игры центровой Бэм Адебайо.

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1 комментарий

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malinin
Конечно, необычный - 4 года по студентам играл. Обычные новички на 1 год в ncaa приходят.
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