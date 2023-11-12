Бэм Адебайо после 20 очков от Хайме Хакеса: «Я постоянно говорю, что он не обычный новичок. Однажды меня услышат»

« » в гостях обыграл «Атланту» – 117:109.

Легкий форвард и новичок «Хит» провел свою лучшую игру в сезоне: 20 очков, 4 передачи, 3 подбора и перехват (3 потери) за 38 минут. Мексиканец по происхождению реализовал 8 из 17 с игры (2 из 7 трехочковых) и 2 из 2 с линии.

«Я постоянно говорю, что он не обычный новичок. Однажды меня услышат», – заявил после игры центровой .