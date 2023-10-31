Бэм Адебайо выбыл из строя с ушибом бедра
Центровой «Майами» Бэм Адебайо пропустил встречу с «Милуоки» (114:122) в понедельник из-за ушиба бедра.
Адебайо получил травму в субботу во время игры с «Миннесотой».
«У него очень болела нога. В день матча ситуация не изменилась», – отметил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.
Адебайо был помещен в список травмированных с пометкой «под вопросом».
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