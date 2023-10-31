Бэм Адебайо выбыл из строя с ушибом бедра

Центровой « » пропустил встречу с « » (114:122) в понедельник из-за ушиба бедра.

Адебайо получил травму в субботу во время игры с «Миннесотой».

«У него очень болела нога. В день матча ситуация не изменилась», – отметил главный тренер «Хит» .

Адебайо был помещен в список травмированных с пометкой «под вопросом».

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