Бэм Адебайо выбыл из строя с ушибом бедра

Теги травмы Майами Милуоки НБА Эрик Споэльстра Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо пропустил встречу с «Милуоки» (114:122) в понедельник из-за ушиба бедра.

Адебайо получил травму в субботу во время игры с «Миннесотой».

«У него очень болела нога. В день матча ситуация не изменилась», – отметил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.

Адебайо был помещен в список травмированных с пометкой «под вопросом».

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