Дрэймонд Грин был удален за второй технический фол после конфликта с Донованом Митчеллом

Тяжелый форвард « » был удален в домашнем матче с « ».

Защитник «Кавс» в середине третьей четверти, возвращаясь в оборону, плечом влетел в находящегося с мячом Грина. Грин толкнул в спину Митчелла в предыдущем владении, на что и указывал игрок «Кливленда». Между командами случилась небольшая потасовка. 4-кратный чемпион был удален за второй технический фол.