Дрэймонд Грин был удален за второй технический фол после конфликта с Донованом Митчеллом

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Дрэймонд Грин Донован Митчелл Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален в домашнем матче с «Кливлендом».

Защитник «Кавс» Донован Митчелл в середине третьей четверти, возвращаясь в оборону, плечом влетел в находящегося с мячом Грина. Грин толкнул в спину Митчелла в предыдущем владении, на что и указывал игрок «Кливленда». Между командами случилась небольшая потасовка. 4-кратный чемпион был удален за второй технический фол.

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3 комментария

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Lost
Как же потешно этот осел кричит
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Алексей Вдовин
Ответ ЭмДжей23
Судьи конченые...Сбуяли удалили не Митчелла???????
За что его удалять? Обычный фол в корпус. Даже не грубый, чисто на спровоцировать клоуна, что и получилось. А вот зачем потом кадр под номером 23, начал прыгать, бегать, орать, махать руками, это другой вопрос.
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