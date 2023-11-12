Дрэймонд Грин был удален за второй технический фол после конфликта с Донованом Митчеллом
Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален в домашнем матче с «Кливлендом».
Защитник «Кавс» Донован Митчелл в середине третьей четверти, возвращаясь в оборону, плечом влетел в находящегося с мячом Грина. Грин толкнул в спину Митчелла в предыдущем владении, на что и указывал игрок «Кливленда». Между командами случилась небольшая потасовка. 4-кратный чемпион был удален за второй технический фол.
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