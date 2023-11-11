Руди Гобер: «Виктор Вембаньяма – уже проблема, но скоро станет настоящей проблемой»

Теги Миннесота Сан-Антонио НБА Руди Гобер Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер похвалил новичка «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму после матча между их командами в рамках внутрисезонного турнира (117:110).

«Я думаю, что его позиция намного выше позиции новичка. Видно, что его хорошо тренируют, и что он изучает игру. В течение сезона он будет только прогрессировать. Он уже мешает броскам, он уже проникает в голову соперника в обороне.

Он станет настоящей проблемой. Он уже представляет собой проблему, но я думаю, что очень скоро он станет настоящей проблемой. Так что я очень счастлив и горжусь тем, как он развивается и прогрессирует.

Он боец. Он победитель. Добавьте к тому, как он работает, его образу мышления, тому, как он изучает игру, его очевидно уникальные физические данные. Не думаю, что мы увидим что-то подобное в ближайшее время.

Его подход, его преданность делу, работа, которую он вкладывает, и работа, которую он проделал за последние три месяца с момента драфта, сейчас окупаются. Я увидел большую разницу между Летней лигой и предсезонкой. Видно, что он провел много времени в спортзале. Трудно представить, кем он станет после пары лет такой работы», – сказал Гобер.

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