Руди Гобер: «Виктор Вембаньяма – уже проблема, но скоро станет настоящей проблемой»

Центровой «Миннесоты» похвалил новичка « » после матча между их командами в рамках внутрисезонного турнира (117:110).

«Я думаю, что его позиция намного выше позиции новичка. Видно, что его хорошо тренируют, и что он изучает игру. В течение сезона он будет только прогрессировать. Он уже мешает броскам, он уже проникает в голову соперника в обороне.

Он станет настоящей проблемой. Он уже представляет собой проблему, но я думаю, что очень скоро он станет настоящей проблемой. Так что я очень счастлив и горжусь тем, как он развивается и прогрессирует.

Он боец. Он победитель. Добавьте к тому, как он работает, его образу мышления, тому, как он изучает игру, его очевидно уникальные физические данные. Не думаю, что мы увидим что-то подобное в ближайшее время.

Его подход, его преданность делу, работа, которую он вкладывает, и работа, которую он проделал за последние три месяца с момента драфта, сейчас окупаются. Я увидел большую разницу между Летней лигой и предсезонкой. Видно, что он провел много времени в спортзале. Трудно представить, кем он станет после пары лет такой работы», – сказал Гобер.