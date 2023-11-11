Товарищеский матч. Женская сборная России обыграла ногинский «Спартак»

Теги результаты товарищеские матчи сборная России жен Спартак Ногинск жен Баскетбол

В рамках проходящего в Новогорске сбора женская национальная команда России обыграла ногинский «Спартак».

Товарищеский матч

Сборная России – Спартак Ногинск – 70:61 (19:20, 17:19, 10:12, 24:10)

РОССИЯ: Афанасенко (15 + 4 перехвата), Яковлева (10 + 13 подборов), Бочарова (9), Сиразутдинова (9), Эльберг (7), Селезенева (6), Астахова (4), Ушакова (4), Баженова (2), Елисеева (2), Щеколдина (2), Люлина (0)

СПАРТАК: Елистратова (14), Пиляева (10).

В воскресенье, 12 ноября, женская сборная России проведет второй контрольный матч – с московской «Руной». Он также состоится в УТЦ «Новогорск» в 17:00.

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