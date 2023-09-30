Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Бурсаспор» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Тофаш Бурсаспор Бююкчекмедже Меркезефенди Самсунспор Баскетбол

В субботу, 30 сентября, продолжится новый сезон турецкой лиги.

В рамках регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Бурсаспор».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Галатасарай
Дата проведения
30 сентября, 13.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Тофаш – Самсунспор
Дата проведения
30 сентября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Бююкчекмедже
Дата проведения
30 сентября, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Тюрк Телеком – Бурсаспор
Дата проведения
30 сентября, 20.30, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Маниса – 1-0, Тюрк Телеком – 0-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Каршияка – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Тофаш – 0-0,  Дарушафака – 0-0, Галатасарай – 0-0, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-0, Петким Спор – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Бешикташ – 0-0, Самсунспор – 0-0, Бодрумспор – 0-0, Бахчешехир – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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