Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Бурсаспор» и другие матчи
В субботу, 30 сентября, продолжится новый сезон турецкой лиги.
В рамках регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» сыграет с «Бююкчекмедже», «Тюрк Телеком» примет «Бурсаспор».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 сентября, 13.00, «Pamukkale University Arena»
- Дата проведения
- 30 сентября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Дата проведения
- 30 сентября, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 30 сентября, 20.30, «Ankara Arena»
Положение команд: Маниса – 1-0, Тюрк Телеком – 0-0, Фенербахче – 0-0, Анадолу Эфес – 0-0, Каршияка – 0-0, Бурсаспор – 0-0, Тофаш – 0-0, Дарушафака – 0-0, Галатасарай – 0-0, Бахчешехир – 0-1, Бююкчекмедже – 0-0, Петким Спор – 0-0, Меркезефенди – 0-0, Бешикташ – 0-0, Самсунспор – 0-0, Бодрумспор – 0-0, Бахчешехир – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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