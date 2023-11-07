Руди Гобер о критике по поводу его обмена: «Не я принимал решение»

Центровой «Миннесоты» в интервью инсайдеру Шэмсу Чарании рассказал, что спустя год после обмена из «Юты» продолжал получать злобные сообщения от болельщиков.

«С точки зрения болельщиков обмен рассматривается как обмен игрока и его ценности, хотя в игру вступает гораздо больше факторов: зарплата, оставшийся срок контракта, возраст и многое другое.

Было забавно, когда год спустя я получал твиты от людей, которые злились на меня. Они писали, что это моя вина, хотя не я принимал решение. Учитывая, сколько «Джаз» получил в обмен на меня, это было доверие, это означало, что я делаю что-то правильно, что я оказываю довольно хорошее влияние на площадке», – сказал француз.

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