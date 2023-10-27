Руди Гобер: «Думаю, еще никогда я не был так хорош. Чувствую себя сильнее, чем когда-либо»

Центровой «Миннесоты» ответил на вопрос прессы, чувствует ли он, что готов вернуться на прежний уровень.

Гобер трижды становился лучшим оборонительным игроком (2018, 2019, 2021).

«Даже не прежний. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, потому что вижу, что стал сильнее, чем был раньше.

Тот опыт, который у меня есть сейчас, если добавить его к остальным навыкам, думаю, еще никогда я не был так хорош», – цитирует Гобера обозреватель Джон Кравчински.

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