Руди Гобер: «Думаю, еще никогда я не был так хорош. Чувствую себя сильнее, чем когда-либо»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер ответил на вопрос прессы, чувствует ли он, что готов вернуться на прежний уровень.

Гобер трижды становился лучшим оборонительным игроком (2018, 2019, 2021).

«Даже не прежний. Я чувствую себя лучше, чем когда-либо, потому что вижу, что стал сильнее, чем был раньше.

Тот опыт, который у меня есть сейчас, если добавить его к остальным навыкам, думаю, еще никогда я не был так хорош», – цитирует Гобера обозреватель Джон Кравчински.

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2 комментария

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Аркадий Байдерин
Защитный монстр
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ygcn5c2ty9
на конкурсе трешек ждём этого добряка
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