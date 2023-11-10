Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» примет «Каршияку»
В пятницу, 10 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Бююкчекмедже» примет «Каршияку».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 19.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Положение команд: Фенербахче – 5-1, Анадолу Эфес – 5-1, Петким Спор – 4-2, Маниса – 4-2, Дарушафака – 4-2, Бешикташ – 4-2, Бурсаспор – 4-3, Галатасарай – 3-3, Каршияка – 3-3, Тюрк Телеком – 3-3, Тофаш – 2-4, Бахчешехир – 2-4, Бююкчекмедже – 2-4, Бодрумспор – 1-4, Самсунспор – 1-5, Меркезефенди – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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