Патрик Беверли лидирует по показателю «+/-» среди запасных игроков

Разыгрывающий «Филадельфии» лидирует в нынешнем сезоне по показателю «+/-» среди игроков, выходящих со скамейки запасных.

В тройку лидеров также входят защитники «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II и .

Лидеры по показателю «+/-» среди запасных игроков:

Патрик Беверли: +63

: +57

Крис Пол: +56

: +50

: +50

: +50

: +47

: +46

: +46

: +46