Патрик Беверли лидирует по показателю «+/-» среди запасных игроков

Теги Крис Пол НБА Патрик Беверли Алек Беркс Кайл Андерсон Кристиан Вуд Бадди Хилд Гэри Пэйтон II Энтони Гилл Лонни Уокер Саддик Бей Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли лидирует в нынешнем сезоне по показателю «+/-» среди игроков, выходящих со скамейки запасных.

В тройку лидеров также входят защитники «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II и Крис Пол.

Лидеры по показателю «+/-» среди запасных игроков:

Патрик Беверли: +63

Гэри Пэйтон II: +57

Крис Пол: +56

Бадди Хилд: +50

Кристиан Вуд: +50

Саддик Бей: +50

Алек Беркс: +47

Энтони Гилл: +46

Кайл Андерсон: +46

Лонни Уокер: +46

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