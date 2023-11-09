Патрик Беверли лидирует по показателю «+/-» среди запасных игроков
Разыгрывающий «Филадельфии» Патрик Беверли лидирует в нынешнем сезоне по показателю «+/-» среди игроков, выходящих со скамейки запасных.
В тройку лидеров также входят защитники «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II и Крис Пол.
Лидеры по показателю «+/-» среди запасных игроков:
Патрик Беверли: +63
Гэри Пэйтон II: +57
Крис Пол: +56
Бадди Хилд: +50
Кристиан Вуд: +50
Саддик Бей: +50
Алек Беркс: +47
Энтони Гилл: +46
Кайл Андерсон: +46
Лонни Уокер: +46
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