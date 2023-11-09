Предполагается, что Зайон Уильямсон пропустил матч в связи с рождением ребенка

Форвард «Нового Орлеана» пропустил вчерашний гостевой матч против «Миннесоты» (101:122) по личным причинам.

За несколько часов до того, как «Пеликанс» объявили о неучастии Уильямсона в матче, беременная девушка игрока Ахкима опубликовала фотографию из больницы.

Позже девушка удалила пост, который породил слухи о том, что пара ждет рождения первенца.

В июне Уильямсон и Ахкима опубликовали видео, в котором заявили, что скоро у них родится дочь.