Предполагается, что Зайон Уильямсон пропустил матч в связи с рождением ребенка

Теги Миннесота Новый Орлеан Баскетбол - фото Зайон Уильямсон Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон пропустил вчерашний гостевой матч против «Миннесоты» (101:122) по личным причинам.

За несколько часов до того, как «Пеликанс» объявили о неучастии Уильямсона в матче, беременная девушка игрока Ахкима опубликовала фотографию из больницы.

Позже девушка удалила пост, который породил слухи о том, что пара ждет рождения первенца.

В июне Уильямсон и Ахкима опубликовали видео, в котором заявили, что скоро у них родится дочь.

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3 комментария

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кандид
Ну вот, все его стыдили за полноту, а он просто ребёночка ждал!
+5
0
+5
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Serge Mikz
Ответ кандид
Ну вот, все его стыдили за полноту, а он просто ребёночка ждал!
Ржу Не могу остановиться)))
0
0
0
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Артур Артур
Ответ кандид
Ну вот, все его стыдили за полноту, а он просто ребёночка ждал!
Получается Новый Орлеан 6 в 5 играли с Зайоном на площадке?
0
0
0
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