Тереза Уизерспун: «Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм – лучший дуэт в НБА»

Теги Новый Орлеан НБА Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Тереза Уизерспун Баскетбол

Бывший ассистент главного тренера «Нового Орлеана» Тереза Уизерспун назвала Брэндона Ингрэма и Зайона Уильямсона лучшим дуэтом в НБА.

«Если мы говорим о лучшем дуэте, Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм на сегодняшний день являются лучшим дуэтом в лиге.

Я могу абсолютно точно это констатировать. Эти молодые люди – потрясающие баскетболисты. Потрясающие. Они умеют то, что не часто можно увидеть. Их можно назвать лучшим дуэтом. И на мой взгляд, они являются лучшим дуэтом», – сказала Уизерспун.

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4 комментария

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DiffusedLight
Вот поэтому женщин не берут в главные тренера, ну а вообще... сильное заявление
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bear7904
Ответ DiffusedLight
Вот поэтому женщин не берут в главные тренера, ну а вообще... сильное заявление
Они раунд плей-офф даже не прошли ещё.
А кстати Девиса на Ингрема сейчас бы ЛА махнули?
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flash166
Это какое то другое НБА
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Timur Gabdullin
Только по мнению экспертов из Нового Орлеана. Могу не напрягаясь назвать 10 пар звёзд которые были гораздо эффективнее по статистике в прошлом сезоне и зуб даю будут эффективнее в этом, даже если Зайон отыграет больше своих классических 38 игр за сезон.
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