Тереза Уизерспун: «Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм – лучший дуэт в НБА»
Бывший ассистент главного тренера «Нового Орлеана» Тереза Уизерспун назвала Брэндона Ингрэма и Зайона Уильямсона лучшим дуэтом в НБА.
«Если мы говорим о лучшем дуэте, Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм на сегодняшний день являются лучшим дуэтом в лиге.
Я могу абсолютно точно это констатировать. Эти молодые люди – потрясающие баскетболисты. Потрясающие. Они умеют то, что не часто можно увидеть. Их можно назвать лучшим дуэтом. И на мой взгляд, они являются лучшим дуэтом», – сказала Уизерспун.
А кстати Девиса на Ингрема сейчас бы ЛА махнули?