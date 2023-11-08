Тереза Уизерспун: «Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм – лучший дуэт в НБА»

Бывший ассистент главного тренера «Нового Орлеана» Тереза Уизерспун назвала и лучшим дуэтом в .

«Если мы говорим о лучшем дуэте, Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм на сегодняшний день являются лучшим дуэтом в лиге.

Я могу абсолютно точно это констатировать. Эти молодые люди – потрясающие баскетболисты. Потрясающие. Они умеют то, что не часто можно увидеть. Их можно назвать лучшим дуэтом. И на мой взгляд, они являются лучшим дуэтом», – сказала Уизерспун.