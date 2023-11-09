Леброн Джеймс в этом сезоне исполняет 5,7 штрафного за матч. Это повторение самого низкого результата в карьере

Суперзвезда «Лейкерс» в нынешнем сезоне исполняет 5,7 штрафного броска в среднем за матч.

Это повторение самого низкого результата в карьере 38-летнего форварда.

Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом по поводу, как считает клуб, многочисленных судейских ошибок во время проигранного матча с «Майами» (107:108). Главный предмет недовольства « » – то, как трактовались эпизоды с участием Джеймса.

«Лейкерс» поделились с лигой серией видеороликов, которые, по их мнению, подтверждают незамеченные судьями нарушения против форварда. Джеймс реализовал четыре штрафных броска в матче против «Майами».