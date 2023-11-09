Леброн Джеймс в этом сезоне исполняет 5,7 штрафного за матч. Это повторение самого низкого результата в карьере

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА судьи Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в нынешнем сезоне исполняет 5,7 штрафного броска в среднем за матч.

Это повторение самого низкого результата в карьере 38-летнего форварда.

Во вторник «Лейкерс» связывались с офисом НБА по поводу, как считает клуб, многочисленных судейских ошибок во время проигранного матча с «Майами» (107:108). Главный предмет недовольства «Лейкерс» – то, как трактовались эпизоды с участием Джеймса.

«Лейкерс» поделились с лигой серией видеороликов, которые, по их мнению, подтверждают незамеченные судьями нарушения против форварда. Джеймс реализовал четыре штрафных броска в матче против «Майами».

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5 комментариев

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Misha_Sapunov
нытье. цифры в пределах нормы. а вот общее количество атак пока существенно ниже последних лет. так что чего удивляться?
+12
-1
+11
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quznez
Сам Лебасов имеет один из худших сезонов % по трёхам и штрафу 66%, а отношение пас/потеря вообще за гранью, приближается 1:1, хотя в карьере довольно средненькие 2:1.
+5
-2
+3
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